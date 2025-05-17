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В Хырдалане задержан подозреваемый в убийстве 35-летнего мужчины

В Хырдалане задержан подозреваемый в убийстве 35-летнего мужчины В Хырдалане задержан подозреваемый в убийстве 35-летнего мужчины.
Происшествия
17 мая 2025 г. 23:14
В Хырдалане задержан подозреваемый в убийстве 35-летнего мужчины

В Хырдалане задержан подозреваемый в убийстве 35-летнего мужчины.

Как сообщил в ответ на запрос Report сотрудник пресс-службы МВД Эльбрус Ибрагимов, инцидент произошёл 16 мая около 22:00.

Подозреваемый в совершении преступления — И.Новрузов, 1998 года рождения — был задержан и передан следствию.

23:00

В городе Хырдалан произошло жуткое убийство.

Как сообщает местное бюро Report, на улице было обнаружено тело Хейбета Кулиева, 1990 года рождения. По предварительным данным, ему перерезали горло.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xırdalanda 35 yaşlı kişini qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

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