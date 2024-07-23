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В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна

В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна В Хырдалане задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей жены.
Происшествия
23 июля 2024 г. 12:46
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна

В Хырдалане задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей жены.

Как сообщили Report в МВД, в полицию поступила информация о гибели Айшан Кязимовой (2002 г.р.) после падения из окна многоэтажного дома в городе Хырдалане.

"В ходе расследования были выявлены серьезные подозрения в том, что Казымову выбросил из окна ее супруг Гусейн Кязымов (2002 г.р.) в ходе ссоры на почве ревности. Он задержан сотрудниками полиции, ведется расследование", - сообщили в МВД.

По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) УК АР.

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