В Хырдалане пожар в жилом здании локализован

В одном из жилых зданий города Хырдалан Абшеронского района начался сильный пожар.

Пожар в многоэтажном жилом доме в Хырдалане был локализован в краткие сроки, не успев перекинуться на близлежащие территории.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска продолжают работы для полной ликвидации возгорания.

20:37

В одном из жилых зданий города Хырдалан Абшеронского района начался сильный пожар.

Как передает сумгаитско-абшеронское бюро Report, пожар произошел в молодежном городке "Абшерон".

К месту происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.

В настоящее время проводятся работы по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.