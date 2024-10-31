В Хырдалане пожар в жилом здании локализован

Пожар в многоэтажном жилом доме в Хырдалане был локализован в краткие сроки, не успев перекинуться на близлежащие территории.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно информации, силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска продолжают работы для полной ликвидации возгорания.
20:37
В одном из жилых зданий города Хырдалан Абшеронского района начался сильный пожар.
Как передает сумгаитско-абшеронское бюро Report, пожар произошел в молодежном городке "Абшерон".
К месту происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.
В настоящее время проводятся работы по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.