В Хырдалане произошел взрыв в многоэтажном здании, есть пострадавшие

В одной из квартир многоэтажного здания в городе Хырдалане Абшеронского района произошел взрыв, в результате чего пострадали четыре человека.

В одной из квартир многоэтажного здания в городе Хырдалане Абшеронского района произошел взрыв, в результате чего пострадали четыре человека.

Как сообщает Report со ссылкой не пресс-службу МЧС, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о взрыве в квартире в многоэтажном жилого доме, расположенном в городе Хырдалане Абшеронского района.

По вызову на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на 4-м этаже одиннадцатиэтажного жилого дома произошел взрыв без последующего возгорания. В результате воздействия взрывной волны были повреждены две квартиры и четыре автомобиля, припаркованные возле жилого дома, пострадали четыре человека.

Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавших, были приняты соответствующие меры безопасности.

Профильные ведомства ведут расследование.