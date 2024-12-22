В Хырдалане произошел взрыв в многоэтажном здании, есть пострадавшие

В одной из квартир многоэтажного здания в городе Хырдалане Абшеронского района произошел взрыв, в результате чего пострадали четыре человека.
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По вызову на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на 4-м этаже одиннадцатиэтажного жилого дома произошел взрыв без последующего возгорания. В результате воздействия взрывной волны были повреждены две квартиры и четыре автомобиля, припаркованные возле жилого дома, пострадали четыре человека.
Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавших, были приняты соответствующие меры безопасности.
Профильные ведомства ведут расследование.