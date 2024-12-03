В Хырдалане произошел пожар в жилом доме, 23 человека эвакуированы

В Хырдалане произошел пожар в многоэтажном жилом доме, эвакуированы 23 человека.

В Хырдалане произошел пожар в многоэтажном жилом доме, эвакуированы 23 человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в городе Хырдалане Абшеронского района. На место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в электрической шахте семиэтажного жилого дома было ликвидировано.

В результате инцидента никто не пострадал.