О нас

В Хырдалане произошел пожар в жилом доме, 23 человека эвакуированы

В Хырдалане произошел пожар в жилом доме, 23 человека эвакуированы В Хырдалане произошел пожар в многоэтажном жилом доме, эвакуированы 23 человека.
Происшествия
3 декабря 2024 г. 20:48
В Хырдалане произошел пожар в жилом доме, 23 человека эвакуированы

В Хырдалане произошел пожар в многоэтажном жилом доме, эвакуированы 23 человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме в городе Хырдалане Абшеронского района. На место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в электрической шахте семиэтажного жилого дома было ликвидировано.

В результате инцидента никто не пострадал.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xırdalanda binada yanğın olub, 23 nəfər təxliyə edilib

Другие новости из категории

Уголовное дело в отношении охранника частной клиники за драку с Агададашем Агаевым направлено в суд
Уголовное дело в отношении охранника частной клиники за драку с Агададашем Агаевым направлено в суд
3 декабря 2024 г. 14:10
В Сумгайыте 91-летняя женщина погибла при падении с высоты
В Сумгайыте 91-летняя женщина погибла при падении с высоты
3 декабря 2024 г. 13:52
ФОТОРЕПОРТАЖ из разрушенного после взрыва дома, принадлежащего отцу Вугара Гашимова
ФотоФОТОРЕПОРТАЖ из разрушенного после взрыва дома, принадлежащего отцу Вугара Гашимова
3 декабря 2024 г. 13:16
ГПС задержала на границе 17 иностранцев в ноябре
ГПС задержала на границе 17 иностранцев в ноябре
3 декабря 2024 г. 12:05
ФОТОРЕПОРТАЖ с места взрыва в Сумгайыте
ФотоФОТОРЕПОРТАЖ с места взрыва в Сумгайыте
3 декабря 2024 г. 11:54
На дороге Зыхский круг - Аэропорт ограничена скорость движения
На дороге Зыхский круг - Аэропорт ограничена скорость движения
3 декабря 2024 г. 11:41
В результате взрыва в Сумгайыте три человека извлечены из-под завалов, ведется расследование
В результате взрыва в Сумгайыте три человека извлечены из-под завалов, ведется расследование
3 декабря 2024 г. 10:44
Родители шахматиста Вугара Гашимова пострадали в результате взрыва в Новханы 
ФотоРодители шахматиста Вугара Гашимова пострадали в результате взрыва в Новханы 
3 декабря 2024 г. 10:01
В поселке Новханы Абшеронского района произошел взрыв, есть пострадавшие
ФотоВ поселке Новханы Абшеронского района произошел взрыв, есть пострадавшие
3 декабря 2024 г. 08:54
Установлены личности пострадавших при взрыве в жилом доме в Сумгайыте
ФотоУстановлены личности пострадавших при взрыве в жилом доме в Сумгайыте
3 декабря 2024 г. 08:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi