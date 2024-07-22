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В Хырдалане поезд сбил ребенка

В Хырдалане поезд сбил ребенка 22 июля около 19:50 скорый пассажирский поезд ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) на станции Хырдалан сбил ребенка, выбежавшего на пути.
Происшествия
22 июля 2024 г. 21:02
В Хырдалане поезд сбил ребенка

22 июля около 19:50 скорый пассажирский поезд ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) на станции Хырдалан сбил ребенка, выбежавшего на пути.

Как сообщили Report в АЖД, несмотря на экстренное торможение из-за малого расстояния избежать инцидента не удалось.

"С прискорбием сообщаем, что несмотря на немедленный вызов бригады скорой помощи сотрудниками станции, несовершеннолетний скончался от полученных тяжелых травм. Выражаем глубокие соболезнования семье несовершеннолетнего. Аллах рехмет елесин!", - подчеркивается в сообщении.

В АЖД еще раз призвали пересекать железнодорожные пути только в установленных местах и на пешеходных переходах: "Соблюдение правил - долг каждого гражданина, особенно родители должны подавать пример своим детям, соблюдая правила дорожного движения, не оставлять детей без присмотра и не подвергать их жизнь опасности".

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Версия на азербайджанском языке Xırdalanda sürət qatarı azyaşlını vurub

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