В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 17 ноября, 2025
- 00:33
В городе Хырдалане Абшеронского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Как сообщает местное бюро Report, на трассе Хырдалан-Сарай легковой автомобиль "ВАЗ-2107", которым управлял Илькин Пашаев, сбил переходившего дорогу человека.
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
На место инцидента привлечены сотрудники правоохранительных органов. По факту ведется расследование.
Последние новости
00:51
Айхан Аббасов: Забивать сборной Франции сложноФутбол
00:33
В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
00:07
Дидье Дешам: Сборная Азербайджана действовала на поле агрессивноФутбол
00:00
В Азербайджане отмечают День национального возрожденияВнутренняя политика
23:43
Пожар на азербайджано-армянской границе потушенПроисшествия
23:39
СМИ: Бойцов нацгвардии США отзывают из Портленда и ЧикагоДругие страны
23:16
МИД Ирана: Тегеран не будет возобновлять переговоры по ядерной программеВ регионе
22:52
Фото
Видео
ЧМ-2026: Сборная Азербайджана проиграла Франции в последнем матче отбора - ОБНОВЛЕНО-7Футбол
22:49