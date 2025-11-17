Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 00:33
    В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода

    В городе Хырдалане Абшеронского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

    Как сообщает местное бюро Report, на трассе Хырдалан-Сарай легковой автомобиль "ВАЗ-2107", которым управлял Илькин Пашаев, сбил переходившего дорогу человека.

    Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

    На место инцидента привлечены сотрудники правоохранительных органов. По факту ведется расследование.

