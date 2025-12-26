Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Азербайджане унифицировано понятие "дети, лишенные родительской опеки"

    Социальная защита
    • 26 декабря, 2025
    • 12:11
    В Азербайджане унифицировано понятие дети, лишенные родительской опеки

    Милли Меджлис принял в последнем чтении законопроект об использовании в Азербайджане единого понятия "ребенок, лишенный родительской опеки".

    Как сообщает Report, поправки к соответствующему закону обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно существующему законодательству, в законе "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" понятия "потерявшие родителей" и "лишенные родительской опеки" определены как разные категории. Однако в Семейном кодексе, а также в указе президента Азербайджана от 15 февраля 2022 года "О некоторых вопросах, связанных с предотвращением лишения детей родительской опеки и усилением защиты их прав" используется единое понятие "ребенок, лишенный родительской опеки".

    В этой связи, согласно предлагаемым поправкам, понятие "дети, потерявшие родителей" в законе "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения" определяется как понятие "дети, оставшиеся без попечения родителей" в соответствующих падежах существительного.

