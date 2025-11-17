İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Xırdalan-Saray yolunda avtomobil piyadanı vurub öldürüb

    Hadisə
    • 17 noyabr, 2025
    • 00:10
    Xırdalan-Saray yolunda avtomobil piyadanı vurub öldürüb

    Xırdalan şəhərində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Xırdalan-Saray yolunda qeydə alınıb.

    Belə ki, İlkin Paşayev idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı minik avtomobili ilə yolu keçən piyadanı vurub.

    Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qəza piyada Xırdalan
    В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода

    Son xəbərlər

    00:10

    Xırdalan-Saray yolunda avtomobil piyadanı vurub öldürüb

    Hadisə
    00:07

    Venesuela ilə gərginliyin fonunda ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi Karib hövzəsinə gəlib

    Digər ölkələr
    00:00

    Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd edilir

    Daxili siyasət
    23:42

    Ayxan Abbasov: "Fransa millisinə qol vurmaq da çətindir"

    Futbol
    23:28

    Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən yanğın söndürülüb

    Hadisə
    23:18

    Didye Deşam: "Azərbaycan millisi çox aqressiv idi"

    Futbol
    22:51
    Foto
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi seçmə mərhələdəki son matçında Fransa yığmasına uduzub - YENİLƏNİB - 7

    Futbol
    22:39

    Azərbaycan cüdoçusu Xorvatiyadakı turnirdə qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    22:31

    ABŞ noyabrın sonuna kimi Çinlə nadir metallar üzrə saziş imzalanacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti