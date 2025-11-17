Xırdalan-Saray yolunda avtomobil piyadanı vurub öldürüb
Hadisə
- 17 noyabr, 2025
- 00:10
Xırdalan şəhərində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Xırdalan-Saray yolunda qeydə alınıb.
Belə ki, İlkin Paşayev idarə etdiyi "VAZ 2107" markalı minik avtomobili ilə yolu keçən piyadanı vurub.
Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
