Агентство: Выпускники вузов РФ и Грузии провалили экзамен по признанию квалификации учителя

Экзамен по признанию квалификации по специальности "Учитель начальных классов" в этом году смог сдать лишь один из шести экзаменуемых, все провалившиеся – выпускники вузов России и Грузии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов на брифинге по итогам 2025 года.

По его словам, из 5 человек не смогли преодолеть проходной балл, и лишь один кандидат показал успешный результат.

"Не прошедшие экзамен имеют дипломы Московского государственного педагогического университета, Московского городского педагогического университета, Дагестанского государственного педагогического университета, а также в Илийского государственного университета и Грузинского технического университета. Единственный кандидат, успешно сдавший экзамен, окончил Университет Бурса Улудаг в Турции", - сказал он.

Ахмедов также отметил, что по специальности "Юриспруденция" экзамен сдавали 75 человек, однако лишь 37 из них смогли правильно ответить минимум на половину вопросов и получить свидетельство о полном признании квалификации. Основная часть неуспешных кандидатов в этой категории - также выпускники вузов России и Украины.