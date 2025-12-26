Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Агентство: Выпускники вузов РФ и Грузии провалили экзамен по признанию квалификации учителя

    Наука и образование
    • 26 декабря, 2025
    • 12:25
    Агентство: Выпускники вузов РФ и Грузии провалили экзамен по признанию квалификации учителя

    Экзамен по признанию квалификации по специальности "Учитель начальных классов" в этом году смог сдать лишь один из шести экзаменуемых, все провалившиеся – выпускники вузов России и Грузии.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов на брифинге по итогам 2025 года.

    По его словам, из 5 человек не смогли преодолеть проходной балл, и лишь один кандидат показал успешный результат.

    "Не прошедшие экзамен имеют дипломы Московского государственного педагогического университета, Московского городского педагогического университета, Дагестанского государственного педагогического университета, а также в Илийского государственного университета и Грузинского технического университета. Единственный кандидат, успешно сдавший экзамен, окончил Университет Бурса Улудаг в Турции", - сказал он.

    Ахмедов также отметил, что по специальности "Юриспруденция" экзамен сдавали 75 человек, однако лишь 37 из них смогли правильно ответить минимум на половину вопросов и получить свидетельство о полном признании квалификации. Основная часть неуспешных кандидатов в этой категории - также выпускники вузов России и Украины.

    Турал Ахмедов вузы признание квалификации Грузия Россия Украина
    Tural Əhmədov: Peşə tanınması imtahanında "İbtidai sinif müəllimliyi" üzrə 83% namizəd uğursuz olub

    Последние новости

    13:27

    ANAMA: Жертвами мин и НРБ после Отечественной войны стали 415 человек

    Происшествия
    13:27

    Определены сроки получения первой нефти в рамках повторной разработки Бахар и Гум-дениз

    Энергетика
    13:24

    "Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной Азербайджана

    Футбол
    13:18

    Движение транспорта на одной из центральных улиц Баку будет ограничено

    Инфраструктура
    13:14

    ЦАХАЛ заявил об ударах по позициям "Хезболлы" в Ливане

    Другие страны
    13:12

    Турал Ахмедов: Некоторые вузы ближнего зарубежья вводят абитуриентов в заблуждение

    Наука и образование
    13:10

    Анаклаудия Россбах: На WUF13 в Баку ждем не меньше участников, чем на форуме в Каире

    Инфраструктура
    13:06

    Азербайджанская делегация обсуждает в Турции вопросы межрелигиозного диалога

    Религия
    13:03

    AMZA изучила соцпотребности пострадавших от мин и НРБ в 8 районах и городах Азербайджана

    Внутренняя политика
    Лента новостей