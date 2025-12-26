Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    В Агдамский, Ходжалинский и Ходжавендский районы выехали очередные группы переселенцев

    Внутренняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 12:28
    В Агдамский, Ходжалинский и Ходжавендский районы выехали очередные группы переселенцев

    В Агдамский, Ходжалинский и Ходжавендский районы выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает карабахское бюро Report, это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    На данном этапе обеспечено постоянное возвращение 64 семей (278 человек) в село Хыдырлы Агдамского района, 13 семей (51 человек) в поселок Гадрут Ходжавендского района и 11 семей (48 человек) в село Сеидбейли Ходжалинского района.

    переселенцы Великое возвращение Агдам Ходжавенд Ходжалы
    Фото
    Ağdam, Xocalı və Xocavənd rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb
    Фото
    Azerbaijan relocates another group of former IDPs to liberated lands

    Последние новости

    13:41

    СБУ: В Киеве задержан киллер, который пытался убить офицера ГУР

    В регионе
    13:27

    ANAMA: Жертвами мин и НРБ после Отечественной войны стали 415 человек

    Происшествия
    13:27

    Определены сроки получения первой нефти в рамках повторной разработки Бахар и Гум-дениз

    Энергетика
    13:24

    "Зенит" предложил новый контракт футболистке сборной Азербайджана

    Футбол
    13:18

    Движение транспорта на одной из центральных улиц Баку будет ограничено

    Инфраструктура
    13:14

    ЦАХАЛ заявил об ударах по позициям "Хезболлы" в Ливане

    Другие страны
    13:12

    Турал Ахмедов: Некоторые вузы ближнего зарубежья вводят абитуриентов в заблуждение

    Наука и образование
    13:10

    Анаклаудия Россбах: На WUF13 в Баку ждем не меньше участников, чем на форуме в Каире

    Инфраструктура
    13:06

    Азербайджанская делегация обсуждает в Турции вопросы межрелигиозного диалога

    Религия
    Лента новостей