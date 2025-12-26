В Агдамский, Ходжалинский и Ходжавендский районы выехали очередные группы переселенцев

В Агдамский, Ходжалинский и Ходжавендский районы выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает карабахское бюро Report, это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе обеспечено постоянное возвращение 64 семей (278 человек) в село Хыдырлы Агдамского района, 13 семей (51 человек) в поселок Гадрут Ходжавендского района и 11 семей (48 человек) в село Сеидбейли Ходжалинского района.