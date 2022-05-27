В Ходжавенде задержаны лица, собиравшие металлолом

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отделения полиции, задержаны лица, незаконно собиравшие металлолом и различные предметы на территориях, освобожденных от оккупации и не полностью очищенных от взрывчатых веществ.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отделения полиции, задержаны лица, незаконно собиравшие металлолом и различные предметы на территориях, освобожденных от оккупации и не полностью очищенных от взрывчатых веществ.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Отмечается, что во время несения службы на территории района сотрудники Ходжавендской РУП задержали жителей Физулинского района - Эльвина Алышлы, Нуреддина Абилова и Адалета Керимова, которые незаконно собирали металлолом и другие предметы.

В настоящее время в Ходжавендском РУП продолжаются разбирательства в отношении всех трех задержанных.