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В Ходжавенде задержаны лица, собиравшие металлолом

В Ходжавенде задержаны лица, собиравшие металлолом В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отделения полиции, задержаны лица, незаконно собиравшие металлолом и различные предметы на территориях, освобожденных от оккупации и не полностью очищенных от взрывчатых веществ.
Происшествия
27 мая 2022 г. 11:30
В Ходжавенде задержаны лица, собиравшие металлолом

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отделения полиции, задержаны лица, незаконно собиравшие металлолом и различные предметы на территориях, освобожденных от оккупации и не полностью очищенных от взрывчатых веществ.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Отмечается, что во время несения службы на территории района сотрудники Ходжавендской РУП задержали жителей Физулинского района - Эльвина Алышлы, Нуреддина Абилова и Адалета Керимова, которые незаконно собирали металлолом и другие предметы.

В настоящее время в Ходжавендском РУП продолжаются разбирательства в отношении всех трех задержанных.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocavənddə dəmir tullantıları toplayan şəxslər saxlanılıb

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