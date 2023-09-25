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СГБ: Задержаны исполнители теракта, в результате которого погибли 4 полицейских и 2 гражданских лица

СГБ: Задержаны исполнители теракта, в результате которого погибли 4 полицейских и 2 гражданских лица В Ходжавенде задержаны исполнители теракта, в результате которого погибли 4 полицейских и 2 гражданских лица
Происшествия
25 сентября 2023 г. 10:19
СГБ: Задержаны исполнители теракта, в результате которого погибли 4 полицейских и 2 гражданских лица

В Ходжавенде задержаны исполнители теракта, в результате которого погибли 4 полицейских и 2 гражданских лица

Как передает Report, об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ).

В ходе антитеррористических мероприятий 20 сентября 2023 года были разоружены и задержаны подозреваемые в установке мин 19 сентября на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и на вновь построенной туннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района, в результате чего погибли двое гражданских лиц и четверо полицейских.

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Версия на английском языке Perpetrators of terrorist act that killed 4 policemen, 2 civilians in Khojavand detained
Версия на азербайджанском языке Xocavənddə 4 polisin və 2 mülki şəxsin həlak olmasına səbəb olan terror aktını törədənlər saxlanılıb

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