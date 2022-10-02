Подорвавшемуся на мине в Ходжавенде рабочему ампутировали несколько пальцев на правой ноге

На освобожденной от оккупации села Тагаверд Ходжавендского района на неочищенной от мин территории произошел взрыв противопехотной мины.

Житель Сабирабадского района Керимзаде Расиф Нусрат оглы, 2002 года рождения, подорвавшийся на мине в селе Тагаверд Ходжавендского района, госпитализирован.

Как сообщили Report в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), пострадавшему ампутировали несколько пальцев на правой ноге, его состояние стабильное.

ANAMA еще раз призывает граждан быть ответственными, не отклоняться от обозначенных маршрутов и не заходить в опасные зоны.

12:55

Районная прокуратура расследует дело о взрыве мины в Ходжавенде.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, 2 октября около 11 часов в Ходжавендскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Расиф Керимзаде, 2002 года рождения, подорвался на мине на территории освобожденного села Тагаверд.

Предварительное расследование показало, что Расиф Керимзаде, работавший во время ремонтно-строительных работ в этом районе, получил телесные повреждения различной степени тяжести в результате подрыва на мине.

12:23

На не разминированной территории освобожденного села Тагаверд Ходжавендского района взорвалась противопехотная мина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

В результате инцидента пострадал житель Сабирабадского района Керимзаде Расим Нусрат оглы, 2002 года рождения.