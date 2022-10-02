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Подорвавшемуся на мине в Ходжавенде рабочему ампутировали несколько пальцев на правой ноге

Подорвавшемуся на мине в Ходжавенде рабочему ампутировали несколько пальцев на правой ноге На освобожденной от оккупации села Тагаверд Ходжавендского района на неочищенной от мин территории произошел взрыв противопехотной мины.
Происшествия
2 октября 2022 г. 13:38
Подорвавшемуся на мине в Ходжавенде рабочему ампутировали несколько пальцев на правой ноге

Житель Сабирабадского района Керимзаде Расиф Нусрат оглы, 2002 года рождения, подорвавшийся на мине в селе Тагаверд Ходжавендского района, госпитализирован.

Как сообщили Report в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), пострадавшему ампутировали несколько пальцев на правой ноге, его состояние стабильное.

ANAMA еще раз призывает граждан быть ответственными, не отклоняться от обозначенных маршрутов и не заходить в опасные зоны.

12:55

Районная прокуратура расследует дело о взрыве мины в Ходжавенде.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, 2 октября около 11 часов в Ходжавендскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Расиф Керимзаде, 2002 года рождения, подорвался на мине на территории освобожденного села Тагаверд.

Предварительное расследование показало, что Расиф Керимзаде, работавший во время ремонтно-строительных работ в этом районе, получил телесные повреждения различной степени тяжести в результате подрыва на мине.

12:23

На не разминированной территории освобожденного села Тагаверд Ходжавендского района взорвалась противопехотная мина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

В результате инцидента пострадал житель Сабирабадского района Керимзаде Расим Нусрат оглы, 2002 года рождения.

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Версия на азербайджанском языке Xocavənddə mina partlayışı nəticəsində xəsarət alan fəhlənin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

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