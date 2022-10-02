Подорвавшемуся на мине в Ходжавенде рабочему ампутировали несколько пальцев на правой ноге

Житель Сабирабадского района Керимзаде Расиф Нусрат оглы, 2002 года рождения, подорвавшийся на мине в селе Тагаверд Ходжавендского района, госпитализирован.
Как сообщили Report в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), пострадавшему ампутировали несколько пальцев на правой ноге, его состояние стабильное.
ANAMA еще раз призывает граждан быть ответственными, не отклоняться от обозначенных маршрутов и не заходить в опасные зоны.
Районная прокуратура расследует дело о взрыве мины в Ходжавенде.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Так, 2 октября около 11 часов в Ходжавендскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Расиф Керимзаде, 2002 года рождения, подорвался на мине на территории освобожденного села Тагаверд.
Предварительное расследование показало, что Расиф Керимзаде, работавший во время ремонтно-строительных работ в этом районе, получил телесные повреждения различной степени тяжести в результате подрыва на мине.
На не разминированной территории освобожденного села Тагаверд Ходжавендского района взорвалась противопехотная мина.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
В результате инцидента пострадал житель Сабирабадского района Керимзаде Расим Нусрат оглы, 2002 года рождения.