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В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы

В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, брошенных армянскими военными формированиями при отступлении.
Происшествия
29 июля 2022 г. 12:21
В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, брошенных армянскими военными формированиями при отступлении.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Среди обнаруженных боеприпасов - три автомата, два гранатомета, один пулемет, один пистолет, а также 12 противотанковых и пять противопехотных мин, 30 снарядов от гранатомета, 2 318 патронов различного калибра и пр.

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Версия на азербайджанском языке Xocavənddə ermənilərin atıb qaçdığı xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

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