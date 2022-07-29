В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, брошенных армянскими военными формированиями при отступлении.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, брошенных армянскими военными формированиями при отступлении.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Среди обнаруженных боеприпасов - три автомата, два гранатомета, один пулемет, один пистолет, а также 12 противотанковых и пять противопехотных мин, 30 снарядов от гранатомета, 2 318 патронов различного калибра и пр.