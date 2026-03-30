В Ходжалы сотрудник ANAMA скончался в результате ДТП
Происшествия
- 30 марта, 2026
- 18:54
Сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Ходжалинском районе.
Как сообщает карабахское бюро Report, Эльнур Рустамов потерял управление грузовиком, за рулем которого он находился, после чего автомобиль съехал с дороги.
Он умер от полученных травм на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
