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В Ходжалы из массового захоронения извлечены останки еще трех человек

В Ходжалы из массового захоронения извлечены останки еще трех человек Из обнаруженного в Ходжалы массового захоронения были извлечены останки еще трех человек.
Происшествия
2 марта 2024 г. 17:54
В Ходжалы из массового захоронения извлечены останки еще трех человек

Из обнаруженного в Ходжалы массового захоронения были извлечены останки еще трех человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На указанной территории обнаружены останки еще трех человек, тем самым установлено, что человеческие останки, найденные при раскопках вблизи бывшей ковровой фабрики, принадлежат как минимум 13 лицам, подвергнутым различным пыткам.

В настоящее время продолжается осмотр территории с целью полного выявления захороненных здесь человеческих останков.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Xocalıda kütləvi məzarlıqda aşkar edilmiş insan qalıqlarının sayı 13-ə çatıb

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