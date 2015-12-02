В ходе проведенной за последние два дня в Нардаране спецоперации задержаны 22 человека

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В ходе проведенной в бакинском поселке Нардаран спецоперации задержаны 22 человека.

Об этом Report сообщил председатель Совета аксаккалов поселка Нардаран Натик Керимов.

Вновь обратившись к жителям Нардарана, он попросил лиц, имеющих оружие, сдать его государству: "Мы тоже являемся сторонниками того, чтобы оружие было сдано. Ни у кого не должно быть оружия. Пусть государство конфискует его. Наличие оружия может вызвать противостояние".

Отметим, что 1 декабря в 08:00 в поселке началась спецоперация. Согласно соответствующему плану, в поселок было введено ограниченное количество личного состава, регулярной полиции и внутренних войск министерства внутренних дел. В определенных местах установили посты. В настоящее время в зоне спецоперации действует оперативно-следственная группа Генпрокуратуры, министерств внутренних дел и национальной безопасности.