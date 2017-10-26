В ходе операции СГБ в квартире обнаружили 7 "коктейлей Молотова", оружие и гранаты

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 25 октября сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) провели оперативно-розыскные мероприятия по обезвреживанию трех причастных к различным религиозным течениям лиц. Осмотр квартиры в городе Хырдалан Абшеронского района был произведен с участием прокуроров-криминалистов отдела криминалистики Генпрокуратуры и прокуратуры Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в Абшеронской районной прокуратуре.

Во время обыска в квартире обнаружили и изъяли в качестве вещественного доказательства пистолет марки "Макаров" с 5 патронами, две ручные гранаты, 7 бутылок готовых к применению "коктейлей Молотова", предназначенные для изготовления "коктейля Молотова" 5-литровые пластиковые емкости с зажигательной жидкостью и пр.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре продолжается расследование.

Напомним, что вчера СГБ распространила информацию о проведении операции.

Сообщалось, что СГБ по оперативным данным смогла установить, что группа лиц на почве религиозного экстремизма, добывала взрывчатые вещества, планируя теракты на территории Азербайджана. В результате проведенного СГБ Азербайджана расследования информация о действиях экстремистов подтвердилась, и было принято решение о проведении неотложных мероприятий.

Было установлено, что группа граждан Азербайджана приняла присягу одной из религиозно-экстремистской организации, действующей за пределами Азербайджана, собравшись в доме в поселке Локбатан гражданина Азербайджана Бахтияра Мамедсадыг оглу Алекберова, по прозвищу "Абдуллах", выбрала его "эмиром" преступной группировки.

Эти лица с целью совершения последовательных терактов изготовили кустарными методами взрывчатые предметы и испытали их в заранее выбранном месте в поселке Локбатан. С целью дестабилизации и нарушения общественно-политического положения в стране, эти лица договорились совершить теракт на митинге Национального Совета 28 октября 2017 года.

25 октября 2017 года были приняты комплексные оперативные меры для задержания лиц, участвующих в уголовном деле, возбужденном СГБ.

В ходе спецоперации участники преступной группы, граждане азербайджанской республики Бахтияр Мамедсадыг оглу Алекберов, Анар Мехман оглу Месимли по прозвищу "Абу-Юнис", Джавид Гусейн оглу Гусейнли по прозвищу "Абу Вакказ", оказав сопротивление, открыли огонь из огнестрельного оружия по спецгруппе СГБ. Специальная оперативная группа СГБ в соответствии с законодательством, применив табельное оружие, уничтожила террористов.

Отметим, что Национальный Совет объявил, что проведет митинг на стадионе "Мехсул".