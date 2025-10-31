Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    В Ханкенди прошла конференция на тему развития судебной системы

    В Ханкенди прошла конференция на тему развития судебной системы

    В Карабахском университете в Ханкенди в рамках "Года Конституции и суверенитета" прошла конференция на тему "Конституционное обеспечение развития судебной системы: современные вызовы".

    Об этом Report сообщили в Верховном суде.

    В конференции, организованной совместно Верховным судом, Судебно-правовым советом и Карабахским университетом, приняли участие госслужащие, судьи, представители судейского сообщества, а также профессорско-преподавательский состав и студенты университета.

    На мероприятии выступили председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, начальник Академии СГБ имени Гейдара Алиева Эльшад Насиров, заведующий кафедрой БГУ, член Судебно-правового совета Ализаде Мамедов, председатель Ханкендинского городского суда, член Судебно-правового совета Илькин Абдуллаев, председатель Административной коллегии Верховного суда Хагани Мамедов и другие.

    Выступившие отметили, что проводимые целенаправленные реформы служат развитию судебной системы, обеспечению ее независимости и прозрачности. Подчеркнуто, что внедрение электронных судебных систем, совершенствование механизмов отбора судей и возрастающий интерес молодежи к правовой сфере являются важными достижениями в этой области.

    В заключение были даны ответы на интересующие студентов вопросы.

    Xankəndidə "Məhkəmə sisteminin inkişafının konstitusiya təminatı: müasir çağırışlar" mövzusunda konfrans keçirilib

