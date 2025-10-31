В Ханкенди прошла конференция на тему развития судебной системы

В Карабахском университете в Ханкенди в рамках "Года Конституции и суверенитета" прошла конференция на тему "Конституционное обеспечение развития судебной системы: современные вызовы".

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

В конференции, организованной совместно Верховным судом, Судебно-правовым советом и Карабахским университетом, приняли участие госслужащие, судьи, представители судейского сообщества, а также профессорско-преподавательский состав и студенты университета.

На мероприятии выступили председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, начальник Академии СГБ имени Гейдара Алиева Эльшад Насиров, заведующий кафедрой БГУ, член Судебно-правового совета Ализаде Мамедов, председатель Ханкендинского городского суда, член Судебно-правового совета Илькин Абдуллаев, председатель Административной коллегии Верховного суда Хагани Мамедов и другие.

Выступившие отметили, что проводимые целенаправленные реформы служат развитию судебной системы, обеспечению ее независимости и прозрачности. Подчеркнуто, что внедрение электронных судебных систем, совершенствование механизмов отбора судей и возрастающий интерес молодежи к правовой сфере являются важными достижениями в этой области.

В заключение были даны ответы на интересующие студентов вопросы.