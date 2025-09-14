Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В Ханкенди предотвращена вооруженная провокация

    Происшествия
    • 14 сентября, 2025
    • 17:14
    В Ханкенди предотвращена вооруженная провокация

    В Ханкенди предотвращена вооруженная провокация.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, 14 сентября 2025 года житель Ханкенди армянского происхождения Карен Альбертович Аванесян (1967 года рождения), отправился из дома в лесной массив недалеко от города, где заранее спрятал автомат "Калашникова", четыре магазина с патронами и пять гранат.

    Попытка Аванесяна приблизиться с оружием к месту проведения мероприятия была предотвращена сотрудниками полиции. При задержании К. Аванесян оказал вооруженное сопротивление, бросив три ручные гранаты и открыв огонь из автомата по полицейским.

    Ответным огнем нападавший был ранен и задержан. В ходе операции один сотрудник полиции получил ранение.

    Генеральной прокуратурой и Государственной службой безопасности Азербайджана в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.

    Xankəndidə təxribat yaratmaq istəyən erməni əsilli sakin polisə silahlı müqavimət göstərib, yaralanan var
    Armenian-origin resident detained in Khankendi after armed resistance to police

