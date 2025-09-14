İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Xankəndidə təxribat yaratmaq istəyən erməni əsilli sakin polisə silahlı müqavimət göstərib, yaralanan var

    Hadisə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 16:58
    Xankəndidə təxribat yaratmaq istəyən erməni əsilli sakin polisə silahlı müqavimət göstərib, yaralanan var

    2025-ci il sentyabrın 14-də Xankəndi şəhərinin erməni əsilli sakini 1967-ci il təvəllüdlü Avanesyan Karen Albertoviç yaşadığı yerdən şəhərin yaxınlığındakı meşə massivinə gedərək qabaqcadan orada gizlətdiyi "Kalaşnikov" avtomatını və ona aid patronla dolu 4 sandıqcanı,  eləcə də 5 ədəd qumbaranı götürüb Xankəndi şəhərində keçirilən tədbir yerinə yaxınlaşmaq istəyərkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, bu zaman K.Avanesyan 3 ədəd əl qumbarası atmaqla və avtomatdan atəş açmaqla polisə silahlı müqavimət göstərib. 

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

    Cavab atəşi nəticəsində güllə yarası almış K.Avanesyan tutulub. 

    Əməliyyat zamanı bir polis əməkdaşı yaralanıb.

    Baş Prokurorluq və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ilə birgə cinayət işi qaldırılaraq əməliyyat-istintaq tədbirləri aparılır.

    Xankəndi Erməni əsilli sakin təxribat
    В Ханкенди предотвращена вооруженная провокация
    Armenian-origin resident detained in Khankendi after armed resistance to police

    Son xəbərlər

    18:06

    Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxs özünü təqsirsiz sayır

    Digər ölkələr
    17:57

    Dohada İsrailin hücumu ilə bağlı ərəb və İslam ölkələrinin görüşü keçirilir

    Digər ölkələr
    17:48

    Əfsanəvi boksçu 46 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    17:43

    BMT Baş Assambleyasının sədri Ukraynaya sülhməramlıların göndərilməsini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    17:38

    Bakıda küləyin sürəti artıb, yağış yağır

    Ekologiya
    17:38

    Özbəkistanda dəmir yolu keçidində yol qəzasında 6 nəfər ölüb

    Hadisə
    17:27

    Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasının həyətində 8 aylıq döl aşkarlanıb

    Hadisə
    17:24

    Azərbaycanın sənət adamları Türkiyədə "Kültür yolu" festivalına qatılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    17:23

    Fransanın aparıcı fermerlər birliyi ümummilli nümayişlərə çağırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti