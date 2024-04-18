В Ханкенди обнаружены автоматы и ружья 

Сотрудники полиции обнаружили в Ханкенди автоматы и ружья.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).
17 апреля на территории города Ханкенди обнаружены и изъяты 7 единиц автоматов различных марок, 2 пистолета, 7 ружей, 1 граната, 17 магазинов к оружию, 850 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
В Ханкенди обнаружены автоматы и ружьяВ Ханкенди обнаружены автоматы и ружья Сотрудники полиции обнаружили в Ханкенди автоматы и ружья. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД). 17 апреля на территории города Ханкенди обнаружены и изъяты 7 единиц автоматов различных марок, 2 пистолета, 7 ружей, 1
Происшествия
18 апреля 2024 г. 10:26
https://static.report.az/photo/1fe6918b-5f25-37fa-b023-efb13b666d51.jpg
Сотрудники полиции обнаружили в Ханкенди автоматы и ружья.
Версия на английском языке Grenade and assault rifles found in Khankandi
Версия на азербайджанском языке Xankəndidə qumbara və avtomatlar tapılıb