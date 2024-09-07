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В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов На освобожденных от оккупации территориях обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.
Происшествия
7 сентября 2024 г. 10:50
В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

На освобожденных от оккупации территориях обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ведомстве заявили, что с 31 августа по 6 сентября сотрудники полиции изъяли в городе Ханкенди 11 автоматов, 1 пулемет, 4 пистолета, 6 винтовок, 11 гранат, 1 гранатомет, 3 запала, 4 штык-ножа, 200 магазинов для патронов, 9 786 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

В Шуше обнаружено и изъято одно автоматическое оружие, а в Ходжалинском районе - 18 снарядов.

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Версия на английском языке Numerous weapons, ammunition, found in Azerbaijan's Khankandi
Версия на азербайджанском языке Xankəndidə avtomat, pulemyot, qumbaraatan və qumbaralar tapılıb

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