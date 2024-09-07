В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

На освобожденных от оккупации территориях обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.

На освобожденных от оккупации территориях обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ведомстве заявили, что с 31 августа по 6 сентября сотрудники полиции изъяли в городе Ханкенди 11 автоматов, 1 пулемет, 4 пистолета, 6 винтовок, 11 гранат, 1 гранатомет, 3 запала, 4 штык-ножа, 200 магазинов для патронов, 9 786 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

В Шуше обнаружено и изъято одно автоматическое оружие, а в Ходжалинском районе - 18 снарядов.