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    В Хаджигабуле столкнулись два грузовых автомобиля, один перевернулся

    Хаджигабуле. 20 октября. REPORT.AZ/ В Хаджигабульском районе произошло ДТП.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент произошел в 3:30 на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию поселка Муган.

    Грузовой автомобиль с прицепом, занимающийся международными перевозками врезался в загруженный строительными кубиками "КамАЗ". В результате последний перевернулся. Его водитель житель села Надир Геранбойского района Алиев Заир Шамиль оглы (1985) с телесными травмами различной степени тяжести был помещен в Ширванскую городскую больницу.

    По факту ведется расследование. 

    Ранее в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Товузе пострадали пять человек.

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