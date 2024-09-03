В Хачмазе сильный ветер повалил крупное дерево на кафе, есть пострадавшие

В Хачмазе сильный ветер повалил крупное дерево на кафе, есть пострадавшие

В Хачмазском районе сильный ветер повалил крупное дерево на придорожное кафе, несколько человек получили травмы.

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