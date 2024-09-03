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В Хачмазе сильный ветер повалил крупное дерево на кафе, есть пострадавшие

В Хачмазе сильный ветер повалил крупное дерево на кафе, есть пострадавшие В Хачмазском районе сильный ветер повалил крупное дерево на придорожное кафе, несколько человек получили травмы.
Происшествия
3 сентября 2024 г. 13:30
В Хачмазе сильный ветер повалил крупное дерево на кафе, есть пострадавшие

В Хачмазском районе сильный ветер повалил крупное дерево на придорожное кафе, несколько человек получили травмы.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Хачмаз-Худат, проходящем через село Нараджан.

Здание получило серьезные повреждения, пострадали несколько человек, находившиеся в кафе.

Кроме того, обломки деревьев, упавшие на магистральную дорогу, затруднили движение транспорта.

Согласно информации, из-за сильного ветра приостановлена подача электроэнергии в несколько населенных пунктов района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGüclü külək Xaçmazda fəsadlar törədib, xəsarət alanlar var - VİDEO

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