В Хачмазе сильный ветер повалил крупное дерево на кафе, есть пострадавшие

В Хачмазском районе сильный ветер повалил крупное дерево на придорожное кафе, несколько человек получили травмы.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Хачмаз-Худат, проходящем через село Нараджан.
Здание получило серьезные повреждения, пострадали несколько человек, находившиеся в кафе.
Кроме того, обломки деревьев, упавшие на магистральную дорогу, затруднили движение транспорта.
Согласно информации, из-за сильного ветра приостановлена подача электроэнергии в несколько населенных пунктов района.