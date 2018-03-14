В Хачмазской больнице сообщили о состоянии здоровья ребенка, раненного из ружья - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Состояние здоровья 4-летнего ребенка, жителя села Илхычи, получившего ранение в результате неосторожного обращения с ружьем со стороны брата, нормальное.

Об этом северному бюро Report сообщили в Хачмазской центральной районной больнице.

Было отмечено, что ребенок, поступивший в больницу с диагнозом ранение дробью верхней части правого бедра, продолжает лечение в травматологическом отделении.

*** 10:19

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе 10-летний мальчик выстрелил в своего брата.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Илхычи.

По информации, в результате неосторожного обращения с ружьем, находившимся в доме без присмотра, Э.Ш. выстрелил в своего 4-летнего брата.

Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту продолжается расследование.