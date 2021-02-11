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В Хачмазе задержаны организаторы тайной свадьбы

В Хачмазе задержаны организаторы тайной свадьбы В отношении организаторов и около 50 лиц, принимавших в свадьбе участие, были приняты меры в соответствии с законодательством
Происшествия
11 февраля 2021 г. 10:46
В Хачмазе задержаны организаторы тайной свадьбы
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Свадебная церемония, тайно проводимая в Хачмазе, была предотвращена.

Как сообщили Report в региональной группе Министерства внутренних дел Азербайджана по Губинскому району, сотрудники Хачмазского районного отдела полиции во время несения службы обнаружили, что в одном из ресторанов проводится свадьба.

Мероприятие было немедленно остановлено сотрудниками отдела, в отношении организаторов и около 50 лиц, принимавших в свадьбе участие, были приняты меры в соответствии с законодательством.

На 19 участников были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, а с женщинами и несовершеннолетними была проведена профилактическая беседа, в ходе которой они были проинформированы о необходимости соблюдении правил карантинного режима.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda gizli toy keçirən şəxslər saxlanılıb

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