В Хачмазе в результате интенсивных дождей затопило дома, 22 человека эвакуированы
Происшествия
- 28 марта, 2026
- 15:46
В селе Джигатай Хачмазского района в результате интенсивных дождей были затоплены жилые дома.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По информации ведомства, на место происшествия были направлены подразделения гражданской обороны МЧС и силы Северного регионального центра.
Спасатели эвакуировали граждан, нуждающихся в помощи, и приняли необходимые меры безопасности.
В общей сложности в безопасную зону были эвакуированы 22 человека, в том числе 5 малолетних и 1 человек с инвалидностью.
