В Хачмазе скончался мужчина, нанесший себе травмы при задержании полицией

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 27 мая сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции, у жителя города Хачмаз Мирали Айдамирова изъяты наркотические вещества героин и метамфетамин.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сообщил Report, что во время задержания М.Айдамиров бился головой об землю, в результате чего получил различные телесные повреждения.

По словам Захидова, пострадавший был немедленно доставлен сотрудниками полиции в Хачмазскую центральную районную больницу: "Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Мирали Айдамирова не удалось, и он скончался в больнице. В настоящее время по факту в прокуратуре Хачмазского района проводится расследование".

Напомним, что М.Айдамиров ранее был осужден за незаконный оборот наркотических средств.