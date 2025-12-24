В Хачмазе раскрыли убийство двухлетней давности
Происшествия
- 24 декабря, 2025
- 23:08
В Хачмазском районе правоохранителям удалось раскрыть убийство, совершенное в 2023 году.
Как сообщает Report, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан Сураддин Гасаналиев (1975 г.р.), подозреваемый в убийстве Амираддина Акперова (1987). Последний в течение двух лет считался пропавшим без вести.
В рамках расследования было установлено место, где А. Акперов был похоронен после убийства. Останки были извлечены и переданы по назначению.
У подозреваемого изъяли охотничье ружье, являющееся орудием преступления.
Расследование по факту продолжается.
