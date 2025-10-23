Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В Хачмазе после родов в автомобиле скончался новорожденный

    Происшествия
    • 23 октября, 2025
    • 14:08
    В Хачмазе после родов в автомобиле скончался новорожденный

    В Хачмазе после родов в автомобиле скончался новорожденный.

    Как сообщает северное бюро Report, беременную жительницу района Х.А. (1985 г.р.) везли на роды в Хачмазскую центральную районную больницу.

    Однако из-за того, что железнодорожный переезд на пути к больнице был закрыт на ремонт, доставить женщину в медучреждение вовремя не удалось. В результате женщина родила прямо в автомобиле марки VAZ-21010.

    По информации TƏBİB, роженица с младенцем были госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу. Несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь новорожденного не удалось.

    "В настоящее время пациентка продолжает получать лечение в гинекологическом и родильном отделении медучреждения, ее состояние оценивается как стабильное", - заявили в учреждении.

    По данному факту проводится расследование.

    Хачмаз роды TƏBİB инцидент
