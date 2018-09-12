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    В Хачмазе пьяного пешехода сбил автомобиль

    Хачмаз. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло ДТП, в результате которого пострадал 62-летний пешеход. 

    Как сообщает северное бюро Report, при попытке перейти дорогу жителя Хачмаза Тельмана Бабаева 1956 г.р. сбил автомобиль. 

    Мужчина доставлен в отделение травматологии Хачмазской центральной районной больницы с травмами различной степени тяжести. 

    Его состояние расценивается как средней тяжести. 

    Отмечается, что Т.Бабаев переходил дорогу в нетрезвом состоянии. 

    Факт расследуется отделением полиции Хачмазского района. 

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