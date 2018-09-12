В Хачмазе пьяного пешехода сбил автомобиль

12 сентября, 2018 19:19

https://report.az/storage/news/c8ec496000ddbbc4ef728f7f03e9a646/462b2fa4-287d-4474-bf18-f79582b6ae8f_292.jpg Хачмаз. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Хачмазе произошло ДТП, в результате которого пострадал 62-летний пешеход. Как сообщает северное бюро Report, при попытке перейти дорогу жителя Хачмаза Тельмана Бабаева 1956 г.р. сбил автомобиль. Мужчина доставлен в отделение травматологии Хачмазской центральной районной больницы с травмами различной степени тяжести. Его состояние расценивается как средней тяжести. Отмечается, что Т.Бабаев переходил дорогу в нетрезвом состоянии. Факт расследуется отделением полиции Хачмазского района.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.