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В Хачмазе оштрафованы автохулиганы из свадебного кортежа

В Хачмазе оштрафованы автохулиганы из свадебного кортежа Дорожная полиция провела разбирательство по факту автохулиганства в прямом эфире в составе свадебного кортежа.
Происшествия
29 октября 2024 г. 16:30
В Хачмазе оштрафованы автохулиганы из свадебного кортежа

Дорожная полиция провела разбирательство по факту автохулиганства в прямом эфире в составе свадебного кортежа.

Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции (ГУДП).

По информации, жители Хачмазского района Ряван Османлы и Фуад Мирзаев вели прямую трансляцию в соцсетях во время движения на дороге Гендоб-Ялама в составе свадебного кортежа, демонстративно нарушая общественный порядок и создавая аварийную ситуацию для других участников движения.

"По результатам расследования факта были составлены соответствующие протоколы и направлены в суд для рассмотрения. Решением суда оба нарушителя были оштрафованы на 500 манатов с ограничением права на управление транспортным средством", - заявили в ГУДП.

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