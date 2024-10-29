В Хачмазе оштрафованы автохулиганы из свадебного кортежа

Дорожная полиция провела разбирательство по факту автохулиганства в прямом эфире в составе свадебного кортежа.

Дорожная полиция провела разбирательство по факту автохулиганства в прямом эфире в составе свадебного кортежа.

Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции (ГУДП).

По информации, жители Хачмазского района Ряван Османлы и Фуад Мирзаев вели прямую трансляцию в соцсетях во время движения на дороге Гендоб-Ялама в составе свадебного кортежа, демонстративно нарушая общественный порядок и создавая аварийную ситуацию для других участников движения.

"По результатам расследования факта были составлены соответствующие протоколы и направлены в суд для рассмотрения. Решением суда оба нарушителя были оштрафованы на 500 манатов с ограничением права на управление транспортным средством", - заявили в ГУДП.