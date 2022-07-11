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Автодорога Хачмаз-Худат закрыта из-за лесного пожара

Автодорога Хачмаз-Худат закрыта из-за лесного пожара В Хачмазском районе в лесном массиве начался сильный пожар.
Происшествия
11 июля 2022 г. 16:45
Автодорога Хачмаз-Худат закрыта из-за лесного пожара

Закрыта автодорога Хачмаз-Худат.

Как сообщает северное бюро Report, причиной стал пожар, произошедший возле села Мушкюр Хачмазского района.

В настоящее время на участке, проходящем по дороге Гяндоб-Ялама, установлены временные посты, транспортные средства перенаправляются на альтернативные дороги.

Сильный ветер провоцирует появление новых очагов возгорания, в связи с чем принимаются превентивные меры.

Сотрудники расположенных неподалеку центра отдыха и автозаправочной станции были эвакуированы.

16:20

В Хачмазском районе в лесном массиве начался сильный пожар.

Как сообщает северное бюро Report, пожар был зафиксирован на территории, расположенной по обе стороны участка дороги Хачмаз-Худат, проходящей через село Мушкюр.

Для предотвращения возгорания на территорию были стянуты техника и живая сила Хачмазской районной государственной пожарной охраны и Хачмазского районного отдела полиции.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaçmaz-Xudat yolu bağlanıb, istirahət mərkəzinin əməkdaşları təxliyə olunub

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