Автодорога Хачмаз-Худат закрыта из-за лесного пожара

В Хачмазском районе в лесном массиве начался сильный пожар.

Закрыта автодорога Хачмаз-Худат.

Как сообщает северное бюро Report, причиной стал пожар, произошедший возле села Мушкюр Хачмазского района.

В настоящее время на участке, проходящем по дороге Гяндоб-Ялама, установлены временные посты, транспортные средства перенаправляются на альтернативные дороги.

Сильный ветер провоцирует появление новых очагов возгорания, в связи с чем принимаются превентивные меры.

Сотрудники расположенных неподалеку центра отдыха и автозаправочной станции были эвакуированы.

16:20

В Хачмазском районе в лесном массиве начался сильный пожар.

Как сообщает северное бюро Report, пожар был зафиксирован на территории, расположенной по обе стороны участка дороги Хачмаз-Худат, проходящей через село Мушкюр.

Для предотвращения возгорания на территорию были стянуты техника и живая сила Хачмазской районной государственной пожарной охраны и Хачмазского районного отдела полиции.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.