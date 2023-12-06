В Хачмазе корью заразились 20 человек

В Хачмазском районе зарегистрировано 20 случаев заражения корью.

В Хачмазском районе зарегистрировано 20 случаев заражения корью.

Как сообщает северное бюро Report, за последние десять дней в инфекционное отделение Хачмазской центральной районной больницы в связи с заражением корью обратились 20 жителей райцентра и окрестных сел.

Состояние пяти из них оценивалось как тяжелое, в связи с чем пациентов направили в больницы города Баку.

Четырем обратившимся было назначено амбулаторное лечение, остальных выписали под наблюдение врача по месту жительства.

Врач-терапевт Хачмазской центральной районной больницы Тамара Керимова сообщила местному бюро Report, что среди заболевших есть и взрослые: "Первыми признаками кори являются повышение температуры до 38-40 градусов, наличие сыпи на теле, покраснение глаз и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Советуем немедленно обращаться к врачу при выявлении симптомов. Рекомендуем родителям делать прививки детям и использовать медицинские маски. Человек заражается корью один раз в жизни, после чего в организме вырабатывается иммунитет. Повторного заражения не бывает".