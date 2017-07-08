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    Житель Хачмаза напал с ножом на трех человек: один человек погиб, один ранен - ОБНОВЛЕНО-2

    Бахтияр Умаров был задержан в качестве подозреваемого лица© Report.az

    Хачмаз. 8 июля. REPORT.AZ/ Бахтияр Умаров, совершивший нападение с ножом на трех человек, был задержан сотрудниками Хачмазского районного отделения полиции (РОП) и доставлен в отделение. Об этом сообщили северному бюро Report в Хачмазском РОП.

    *** 13:30

    Стали известны подробности убийства в Хачмазском районе.

    Как сообщили северному бюро Report в районной прокуратуре , инцидент произошел сегодня в районе 10:30.

    Так, 38-летний житель села Бахтияр Умаров напал на односельчан. Он нанес ножевые ранения односельчанину 39-летнему Магерраму Гаджиеву и 38-летнему Мазахиру Мустафаеву. Он хотел ранить третьего, некоего человека по имени Магеррам, но сделать этого ему не удалось.

    Магеррам Гаджиев от полученных травм скончался, Мазахир Мустафаев был доставлен в реанимационное отделение центральной районной больницы.

    Тело Магеррама Гаджиева было исследовано в Хачмазском районном отделении Объединения судебно-медицинской экспертизы  и научно-практической и учебной Патологический анатомии.

    Отмечается, что совершивший преступление Бахтияр Умаров душевнобольной.

    Сотрудники Хачмазской районной прокуратуры и районного отделения полиции ведут расследование. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120 (Умышленное убийство) Уголовного Кодекса, ведется расследование.

    *** 11:32

    В Хачмазе произошло убийство.

    Как сообщает северное бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Гусарчай.

    Так, два жителя села получили ножевые ранения. В результате происшествия один из них Магеррам Пирамед оглу Гаджиев, 1978 г.р. скончался, его сельчанин Мазахир Шабаддин оглу Мустафаев 1976 г.р. в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Хачмазской центральной районной больницы. Он поступил в больницу с диагнозом колото-резаные ранения грудной клетки.

    Как сообщили Report в больнице, состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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