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В Хачмазе полиции добровольно сдали три незарегистрированных ружья

В Хачмазе полиции добровольно сдали три незарегистрированных ружья В Хачмазе добровольно сдали полиции три незарегистрированных ружья.
Происшествия
20 ноября 2023 г. 23:11
В Хачмазе полиции добровольно сдали три незарегистрированных ружья

В Хачмазе полиции добровольно сдали три незарегистрированных ружья.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции, было добровольно сдано незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

Согласно информации, в течение дня сотрудники полиции приняли три незарегистрированных охотничьих ружья.

В ведомстве добавили, что профилактические мероприятия в данном направлении будут продолжены на постоянной основе.

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