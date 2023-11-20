В Хачмазе полиции добровольно сдали три незарегистрированных ружья

В Хачмазе добровольно сдали полиции три незарегистрированных ружья.

В Хачмазе полиции добровольно сдали три незарегистрированных ружья.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции, было добровольно сдано незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

Согласно информации, в течение дня сотрудники полиции приняли три незарегистрированных охотничьих ружья.

В ведомстве добавили, что профилактические мероприятия в данном направлении будут продолжены на постоянной основе.