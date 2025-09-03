    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В Хачмазе автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся

    Происшествия
    • 03 сентября, 2025
    • 10:02
    В Хачмазском районе автомобиль насмерть сбил 52-летнего мужчину. 

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на автотрассе Хачмаз-Гымыл.

    Водитель сбил жителя села Кёхна-Хачмаз Захира Гарибова (1973 г.р.) и скрылся с места происшествия. Пешеход скончался на месте.

    По факту ведется расследование.

    ДТП Хачмаз пешеход
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Xaçmazda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

