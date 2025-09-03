В Хачмазе автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся
Происшествия
- 03 сентября, 2025
- 10:02
В Хачмазском районе автомобиль насмерть сбил 52-летнего мужчину.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на автотрассе Хачмаз-Гымыл.
Водитель сбил жителя села Кёхна-Хачмаз Захира Гарибова (1973 г.р.) и скрылся с места происшествия. Пешеход скончался на месте.
По факту ведется расследование.
