Xaçmazda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 03 sentyabr, 2025
- 09:51
Xaçmaz rayonunda 52 yaşlı kişini avtomobil vuraraq öldürüb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Xaçmaz-Qımıl avtomobil yolunda baş verib.
Rayonun Köhnə-Xaçmaz kənd sakini, 1973-cü il təvəllüdlü Zahir Mövsüm oğlu Qəribovu avtomobil vurub.
Sürücü yaralını köməksiz vəziyyətdə qoyaraq hadisə yerindən uzaqlaşıb. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan piyada hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
