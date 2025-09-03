    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Xaçmazda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 09:51
    Xaçmazda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Xaçmaz rayonunda 52 yaşlı kişini avtomobil vuraraq öldürüb. 

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Xaçmaz-Qımıl avtomobil yolunda baş verib.

    Rayonun Köhnə-Xaçmaz kənd sakini, 1973-cü il təvəllüdlü Zahir Mövsüm oğlu Qəribovu avtomobil vurub.

    Sürücü yaralını köməksiz vəziyyətdə qoyaraq hadisə yerindən uzaqlaşıb. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan piyada hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Xaçmaz Avtomobil qəzası sürücü piyada Xəsarət
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Хачмазе автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся

    Son xəbərlər

    11:24

    Ziya Rəcəbov: "Turan" voleybol komandasının hədəfləri böyükdür"

    Komanda
    11:24

    Ali Məhkəmə ad, soyad və ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib

    Hadisə
    11:22

    Bu gün Naxçıvanın bəzi hissələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    11:21

    Fikrət Yusifov: "Rusiya sanksiyalardan yayınmaq üçün Ermənistandan istifadə edir"

    Biznes
    11:16

    Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, 27 nəfər xəsarət alıb

    Region
    11:10

    Ermənistanın zinət məhsulları idxalında rekord artım: gizli əməliyyatların izi?

    Biznes
    11:10

    Ağ Evdə Ukraynada gedən müharibə müzakirə ediləcək

    Digər ölkələr
    11:08

    Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün xüsusi təyinatlılar səfərbər edilib

    Digər ölkələr
    11:05

    Azərbaycan millisinin voleybolçularının yeni klubu bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti