В Хачмазе 2 человека погибли при столкновении грузовика с легковым автомобилем

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В селе Агйазы Будуг Хачмазского района столкнулись автомобили марки «КамАз» и «ВАЗ».

Как передает Report, информация об этом поступила на линию Центра Управления в кризисных ситуациях МЧС.

Согласно информации, привлеченные к месту события соответствующие спасательные группы Северного Регионального Центра вытащили тела двух пассажиров (их личности пока не установлены) из деформированного легкового автомобиля и передали по назначению.