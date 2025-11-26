В Гёранбое обрушился подъезд аварийного пятиэтажного жилого дома

В аварийном пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Джафара Джаббарлы в городе Геранбой, зафиксировано обрушение.

По данным западного бюро Report, пятый блок дома, в котором было 60 квартир полностью обрушился.

На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих служб. Поскольку жители здания были эвакуированы заранее, в момент инцидента пострадавших не было.

По факту ведется расследование.

Напомним, несколько дней назад в результате обвала в этом же доме пострадали четыре человека - три женщины и один мужчина. Пострадавшие были доставлены в Гёранбойскую центральную районную больницу.