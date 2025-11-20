В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие
- 20 ноября, 2025
- 08:01
В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП.
Как передает Западное бюро Report, водитель автомобиля марки "Mercedes" потерял управление и врезался в стену, в результате чего Хикмет Вялизаде (2007 г.р.) и Эхлиман Рамиз оглу (1990 г.р.) от полученных травм погибли на месте.
К месту происшествия привлечены бригады скорой помощи и сотрудники Государственной дорожной полиции.
По факту ведется расследование.
В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие
