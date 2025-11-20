На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Инфраструктура

Фото В Гёйгёльском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие Происшествия

В Японии заявили, что переданные Вашингтону ракеты для Patriot останутся в США Другие страны

Ученые указали на связь микропластика с риском сердечно-сосудистых заболеваний Наука и образование

Трамп заявил, что подписал законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна Другие страны

СМИ: В столице США прошла акция с призывами к импичменту Дональда Трампа Другие страны

Japan Today: В Японии зафиксировано рекордное число нападений медведей Другие страны

СМИ: В Японии одобрят перезапуск крупнейшей в мире АЭС Другие страны