Göygöldə ağır avtomobil qəzası olub, ölənlər var
Hadisə
- 20 noyabr, 2025
- 06:18
Göygöldə ağır avtomobil qəzası olub, ölənlər var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Göygöl rayonu ərazisində başvermiş yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 2 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib, xəsarət alanlar var.
Əraziyə təcili tibbi yardım biriqadaları və Dövlət Yol Polisi əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
