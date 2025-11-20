İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 20 noyabr, 2025
    • 06:18
    Göygöldə ağır avtomobil qəzası olub, ölənlər var.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Göygöl rayonu ərazisində başvermiş yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 2 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib, xəsarət alanlar var.

    Əraziyə təcili tibbi yardım biriqadaları və Dövlət Yol Polisi əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

