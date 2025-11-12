В Гёйгёльском районе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Гёйгёльском районе Азербайджана в результате столкновения автомобиля, потерявшего управление, с деревом пострадали четыре человека.

Как сообщает западное бюро Report, среди пострадавших - Фуад Аскеров (2003 г.р.), Эльгюн Тагиев (2003 г.р.), а также братья Хикмет Юсифов (2002 г.р.) и Исмет Юсифов. Все они доставлены в одну из больниц Гянджи.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. По факту происшествия проводится расследование.