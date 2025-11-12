Göygöldə avtomobil ağaca çırpılıb, dörd nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 12 noyabr, 2025
- 09:10
Göygöl rayonunda idarəetmədən çıxan avtomobilin ağaca çırpılması nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində xəsarət alanlar - 2003-cü il təvəllüdlü Fuad Əsgərov, 2003-cü il təvəllüdlü Elgün Tağıyev, 2002-ci il təvəllüdlü Hikmət Yusifov və onun qardaşı İsmət Yusifov Gəncədə yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdiriliblər.
Xəsarət alanların vəziyyəti kafi və orta-ağır qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
