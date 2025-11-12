İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Göygöldə avtomobil ağaca çırpılıb, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 12 noyabr, 2025
    • 09:10
    Göygöldə avtomobil ağaca çırpılıb, dörd nəfər xəsarət alıb

    Göygöl rayonunda idarəetmədən çıxan avtomobilin ağaca çırpılması nəticəsində dörd nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində xəsarət alanlar - 2003-cü il təvəllüdlü Fuad Əsgərov, 2003-cü il təvəllüdlü Elgün Tağıyev, 2002-ci il təvəllüdlü Hikmət Yusifov və onun qardaşı İsmət Yusifov Gəncədə yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdiriliblər.

    Xəsarət alanların vəziyyəti kafi və orta-ağır qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

