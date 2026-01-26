В Гёйгёле задержан подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчины
Происшествия
- 26 января, 2026
- 10:11
В Гёйгёльском районе задержан подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчины.
Как сообщает западное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан и передан следствию 26-летний житель Самухского района Талех Магеррамов, подозреваемый в убийстве жителя Гёйгёльского района Р. Амрахова.
По факту в прокуратуре Гёйгёльского района ведется расследование.
