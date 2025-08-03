В Гёйгёле столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

На трассе Гянджа–Дашкесан произошло тяжелое ДТП.

На трассе Гянджа–Дашкесан произошло тяжелое ДТП.

Как передает западное бюро Report, тяжёлое дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автодороги Гянджа–Дашкесан, проходящем через село Йени Гызылджа Гёйгёльского района.

В результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ-2107" пострадали три человека — Хагани Байрамов (1990 г.р.), Эшкин Байрамов (2005 г.р.) и Фамиль Гасанов (1994 г.р.), получившие телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

По факту проводится расследование.