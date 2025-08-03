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В Гёйгёле столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Гёйгёле столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие На трассе Гянджа–Дашкесан произошло тяжелое ДТП.
Происшествия
3 августа 2025 г. 23:13
В Гёйгёле столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

На трассе Гянджа–Дашкесан произошло тяжелое ДТП.

Как передает западное бюро Report, тяжёлое дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автодороги Гянджа–Дашкесан, проходящем через село Йени Гызылджа Гёйгёльского района.

В результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ-2107" пострадали три человека — Хагани Байрамов (1990 г.р.), Эшкин Байрамов (2005 г.р.) и Фамиль Гасанов (1994 г.р.), получившие телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöldə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

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