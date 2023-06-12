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В Гёйгеле задержаны подозреваемые в краже лица

В Гёйгеле задержаны подозреваемые в краже лица В Гёйгеле задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи.
Происшествия
12 июня 2023 г. 07:28
В Гёйгеле задержаны подозреваемые в краже лица

В Гёйгеле задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Гёйгёльского районного отдела полиции и Сарысуйского отделения полиции, были задержаны подозреваемые житель Гёйгельского района Самир Амиров и житель Геранбойского района Умуд Юсибов, подозреваемые в хищении двигателя и других запасных частей на общую сумму 4 700 манатов с принадлежащей гражданину мукомольной мельницы в селе Панахлылар.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в отношении подозреваемых возникли обоснованные подозрения в том, что 6 и 7 июня они совершили кражу в общей сложности 18 единиц мелкого рогатого скота, принадлежащих отдельным гражданам.

По обоим фактам в Гёйгельском РОП возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöl rayonunda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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