В Гёйгеле бабушка и четверо внуков получили химическое отравление, один ребенок скончался

В Гёйгельском районе пять членов одной семьи отправились химическим веществом, один ребенок скончался.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Балчили.
По предварительной информации, четверо детей и их бабушка получили химическое отправление, вымыв головы препаратом Niastol, предназначенным для дезинфекции скота.
А.Оруджева (2014 г.р.) скончалась на месте, остальные госпитализированы в одну из больниц города Гянджа в тяжелом состоянии.
По факту ведется расследование.
Отметим, в 2022 году в Гёйгельском районе уже происходил аналогичный инцидент с отравлением от препарата Niastol. Отравление получили четыре девочки, которые решили применить препарат для лечения педикулеза.