В Гёйгеле бабушка и четверо внуков получили химическое отравление, один ребенок скончался

В Гёйгельском районе пять членов одной семьи отправились химическим веществом, один ребенок скончался.

В Гёйгельском районе пять членов одной семьи отправились химическим веществом, один ребенок скончался.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Балчили.

По предварительной информации, четверо детей и их бабушка получили химическое отправление, вымыв головы препаратом Niastol, предназначенным для дезинфекции скота.

А.Оруджева (2014 г.р.) скончалась на месте, остальные госпитализированы в одну из больниц города Гянджа в тяжелом состоянии.

По факту ведется расследование.

Отметим, в 2022 году в Гёйгельском районе уже происходил аналогичный инцидент с отравлением от препарата Niastol. Отравление получили четыре девочки, которые решили применить препарат для лечения педикулеза.